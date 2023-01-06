خمس شاشات عملاقة في بغداد لنقل حفل افتتاح ومباريات خليجي 25

2023/01/06 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت امانة بغداد، اليوم الجمعة، نصب شاشات تلفزيونية عملاقة في 5 مناطق رئيسة بالعاصمة بغداد لنقل حفل افتتاح ومباريات خليجي 25 في البصرة.

وذكرت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن " امين بغداد عمار موسى كاظم وجه بنصب شاشات تلفزيونية عملاقة في مول المنصور وحديقة الامة وساحة الواثق وساحة ابو طيارة في منطقة الدورة وحديقة بغداد في البياع لنقل حفل افتتاح ومباريات خليجي 25 في البصرة".

واضافت أن "هذه المبادرة تأتي لدعم استضافة العراق لحدث رياضي عربي خليجي مهم ولمشاركة الجمهور العراقي احتفالاتهم بالمناسبة ودعم الفريق الوطني العراقي والفرق الخليجية الاخرى التي تستضيفها البصرة".

تحرير: أ.ق

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