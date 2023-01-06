السوداني بعيد الجيش: نعمل على تعزيز دور قواتنا المسلحة بكلّ صنوفها

2023/01/06 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هنأ القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بمناسبة عيد الجيش الموافق السادس من كانون كل عام ، مؤكداً أننا نعمل على تعزيز دور قواتنا المسلحة بكلّ صنوفها.

وقال السوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يمرّ العام الثاني بعد المائة، على تأسيس جيشنا العراقي البطل، ذراع الدولة ورمز استقلالها، وتحلّ هذه الذكرى اليوم، ونحن نعيش أجواء الاستقرار، الذي لم يتحقق إلّا بتضحياتٍ جسام ودماء غالية قدّمها جيشنا الباسل إلى جانب كلّ القوّات المسلحة الوطنية بكلّ صنوفها وواجباتها".

واكد أنه "تحتفظ قواتنا المسلحة، بسجل حافل من الانتصارات، كان آخرها ما طرزته من بطولات عبر النصر على الإرهاب واستعادة أرضنا من براثن الشرّ.



نستذكر دماء الشهداء، شيباً وشباباً، وهم يهرعون غير آبهين للموت".

واضاف أنه "ستواصل حكومتنا، ضمن برنامجها، العمل على تعزيز دور قواتنا المسلحة بكلّ صنوفها، ويتقدّمهم جيشنا العراقي البطل، وأن تعمل على التطوير التكنولوجي والميداني لأسلحتها القتالية، ورفع إمكانات التحرّك والانتشار ومسك الأرض وصدّ العدوان".

وختم القائد العام للقوات المسلحة بالقول: "تحيّة احترام وتقدير للرجال الذين وقفوا دائماً للدفاع عن شعبهم في قواتنا المسلحة".

تحرير: أ.ق

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