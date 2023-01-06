2023/01/06 | 13:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد.. موجة ثلوج تغطي قضاء بنجوين وضواحيها) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8FZHt1nL5Yo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد.. موجة ثلوج تغطي قضاء بنجوين وضواحيها) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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