امانة بغداد تنصب شاشات تلفزيونية عملاقة لنقل مباريات خليجي 25

2023/01/06 | 13:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت امانة بغداد، اليوم الجمعة، نصب شاشات تلفزيونية عملاقة في 5 مناطق رئيسية بالعاصمة العراقية لنقل حفل افتتاح ومباريات خليجي 25 في البصرة .وقال بيان للامانة تلقاه / المركز الخبري […]

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