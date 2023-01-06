2023/01/06 | 13:57 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يضع إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/06 | 13:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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