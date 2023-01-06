2023/01/06 | 14:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضح مراسلة CNN الطبية، الدكتورة تارا نارولا، بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتخاذها على الفور إذا كنت تشك في إصابة شخص ما بالسكتة القلبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطوات بسيطة قد تنقذ حياة.. كيف تجري الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطوات بسيطة قد تنقذ حياة.. كيف تجري الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).