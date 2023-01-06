خطة “غير معلنة” لتخفيف الازدحامات في بغداد بمشاركة وزارتين والمحافظة

2023/01/06 | 14:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت امانة بغداد، اليوم الجمعة، رفع سيطرتي جسري الطابقين والجادرية، فيما اشارت الى وجود خطة بمشاركة وزارة الاعمار ومحافظة بغداد ومديرية المرور العامة لتخفيف الزخم المروري.

وذكر بيان للامانة أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه برفع سيطرتي جسري الطابقين الجادرية وسيطرات أخرى ضمن قاطع بلدية الدورة بالعاصمة بغداد “.

واضاف ان “ملاكات وآليات امانة بغداد باشرت برفع السيطرتين ضمن خطة مشتركة بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد بهدف تخفيف الزخم المروري “.

وتابع ان” الخطة تتضمن فتح جميع الطرق المغلقة في العاصمة بغداد واعداد آلية بالتنسيق مع وزارة الاعمار والاسكان ومحافظة بغداد ومديرية المرور العامة لتنفيذ مشاريع جديدة لمعالجة الزخم المروري “

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