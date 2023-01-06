2023/01/06 | 14:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة (فاو) الجمعة أن الأسعار العالمية...

ظهرت المقالة أسعار المنتجات الغذائية العالمية تتراجع في العالم..



وبالعراق لازالت على معدلاتها المرتفعة أولاً على المسلة.

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