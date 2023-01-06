اليوم.. العراق وعمان يقصَّان شريط افتتاح كأس الخليج في البصرة

2023/01/06 | 14:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 يناير، 2023 بغداد/المسلة: يحتضن ملعب البصرة الدولي، الجمعة، منافسات بطولة خليجي 25 بمواجهة المنتخب...

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العراق وعمان يقصَّان شريط افتتاح كأس الخليج في البصرة أولاً على المسلة.

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