مصرع وإصابة خمسة أشخاص بحادث سير في الديوانية (صور)

2023/01/06 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، مصرع وإصابة خمسة أشخاص إثر حادث سير في محافظة الديوانية.

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