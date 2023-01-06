2023/01/06 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شدد وزير الكهرباء زياد عل فاضل ، اليوم الجمعة، على ادامة زخم العمل في جميع محطات الكهرباء في البصرة لانجاح الحدث الرياضي الابرز خليجي 25.





وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم ) انه "وزير الكهرباء زار محطة توليد كهرباء شط البصرة الغازية التابعة للشركة العامة لإنتاج كهرباء المنطقة الجنوبية للاشراف على المراحل النهائية لتشغيل وربط خط البصرة الغازية البصرة 400 ومتابعة سير العمل قبيل انطلاق بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة" .

‏وتابع ان" مدير عام إنتاج الجنوب استعرض المراحل الأخيرة لعملية ربط وتشغيل الخط وأهميته في تحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، بعدها تفقد الوزير مفاصل المحطة واعمال الصيانات فيها ، أوعز ببعض التوجيهات الفنية التي من شأنها تسريع عملية الربط ، فضلاً عن حل بعض المعوقات بشكل فوري ".

وبين ان " الوزير التقى بالعاملين وثمن لهم جهودهم لإنجاز الربط بأسرع وقت ممكن ،موضحاً ما لهذا الخط من اهمية لتحقيق توازن ووثوقية عالية وضمان الاستقرارية للمنطقة الجنوبية ، والمنظومة الوطنية ".

وشدد فاضل بحسب البيان "على ادامة زخم العمل بهذه المحطة وجميع المحطات الاخرى ،خصوصاً ونحن نواكب الحدث الرياضي البارز خليجي ٢٥ والذي نحن بالتأكيد جزء اساسي مساهم بنجاحه ".

تحرير : ع ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحدث الرياضي الأبرز.. الكهرباء تدخل على خط الاستنفار لدعم خليجي البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحدث الرياضي الأبرز.. الكهرباء تدخل على خط الاستنفار لدعم خليجي البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).