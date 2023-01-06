كندا تهنئ الجيش العراقي: ملتزمون بمواصلة بناء مؤسسات أمنية قادرة

2023/01/06 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هنأت السفارة الكندية، اليوم الجمعة، الجيش والقوات الامنية كافة بمناسبة عيد الجيش العراقي.

وذكرت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "سفارة كندا لدى العراق تهنئ الجيش والقوات الامنية كافة بمناسبة عيد الجيش العراقي".

وأضافت أننا "ملتزمون بمواصلة العمل مع الحكومة العراقية من خلال قوات التحالف وبعثة الناتو في العراق لبناء مؤسسات أمنية ودفاعية قادرة ومستدامة".

تحرير: ر.



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