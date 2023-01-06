بالصور:امانة بغداد تعلن رفع سيطرتي جسري الطابقين والجادرية

2023/01/06 | 14:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد رفع سيطرتي جسري

الطابقين والجادرية بالتعاون مع قيادة

عمليات بغداد بناءً على توجيهات رئيس

مجلس الوزراء .

وذكر بيان للامانة حصلت وكالة نون

الخبرية عليه اليوم ان " رئيس مجلس

الوزراء ال

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