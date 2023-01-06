بالفيديو:جرحى الجيش العراقي يتظاهرون وسط كربلاء ويطالبون بحقوقهم

2023/01/06 | 14:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم العشرات من جرحى الجيش العراقي صباح

هذا اليوم الجمعة وقفة احتجاجية وسط

كربلاء للمطالبة بعدد من الحقوق

والمتطلبات الضرورية الخاصة بوضعهم..

وبين عدد منهم في تصريح لمراسل وكالة

نون الخبرية " ان مطالب

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