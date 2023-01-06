2023/01/06 | 14:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني لا زالت مفاوضات شراء حقوق النقل التلفزيوني لدورة كأس_خليجي_25 متعثرة وذلك بسبب مغالاة الشركة بالسعر المقدم والذي فاق ال “5 ملايين دولار”. وعلمت الجريدة أن القنوات التلفزيونية الخليجية تبحث حاليا عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القنوات الخليجية تبحث عن حل لأزمة حقوق النقل التلفزيوني لـ”خليجي 25″ المركز الخبري الوطني.

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