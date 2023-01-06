2023/01/06 | 14:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توفي أسطورة كرة القدم الإيطالية جيانلوكا فيالي صباح اليوم الجمعة بعد صراع مع مرض سرطان البنكرياس عن عمر ناهز 58 عاما.وقال نادي “سمبدوريا” في بيان على موقعه الرسمي “سنتذكرك كقلب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رحيل أسطورة إيطاليا جيانلوكا فيالي بعد صراع مع المرض المركز الخبري الوطني.

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