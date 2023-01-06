رئيس الوزراء يصل البصرة لحضور افتتاح خليجي 25

2023/01/06 | 15:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إلى محافظة البصرة لافتتاح بطولة خليجي البصرة 25.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، أن “السوداني وصل اليوم، إلى محافظة البصرة لافتتاح بطولة خليجي البصرة 25”.

ومن المقرر ان تنطلق بطولة كأس الخليج عصر اليوم، في مدينة البصرة.

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