خليجي البصرة.. رئيس مجلس القضاء الاعلى يشارك في افتتاح الحدث الرياضي الابرز

2023/01/06 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

وصل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الجمعة، الى محافظة البصرة لحضور افتتاح خليجي 25.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى محافظة البصرة لافتتاح بطولة خليجي البصرة 25.

وستنطلق اليوم المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج العربي بنسخته 25 المزمع اقامتها في البصرة، بين العراق وعمان على ملعب جذع النخلة في تمام السابعة مساء (بتوقيت العراق)، بينما ينطلق لقاء السعودية واليمن في 9:45 دقيقة.

تحرير: أ.ق

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