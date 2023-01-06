يونامي تشارك العراق فرحته لاستضاقة خليجي 25

2023/01/06 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اثنت بعثة الامم المتحدة في العراق، اليوم الجمعة، على جهود العراق في استضافة كاس الخليج 25 .

وذكرت البعثة في بيان مقتضب عبر صفحتها بفيسبوك تابعته (بغداد اليوم) " نشارك العراق في المتعة والإثارة باستضافة كأس الخليج "، مبينة ان "العراق يظهر قوة الرياضة المتحدة وقدرته على إدارة المنافسات السلمية التي تستحق الاحترام والثناء.



نتمنى بطولة موفقة للعراق وأمته".

الحدث الرياضي والكرنفال العربي الضخم الذي تشهده البصرة الفيحاء مساء اليوم الجمعة يعد من اهم الفعاليات التي تعيد للعراق دوره العربي والاقليمي وتسهم في اعطاء صورة حقيقة عن تعافيه من الازمات والحروب وتغيير الصورة النمطية التي اخذت من قبل دول العالم .

وتنطلق اليوم المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج العربي بنسخته 25 المزمع اقامتها في البصرة، بين العراق وعمان على ملعب جذع النخلة في تمام السابعة مساء (بتوقيت العراق)، بينما ينطلق لقاء السعودية واليمن في 9:45 دقيقة،.

وتقام البطولة بمشاركة 8 منتخبات هي الإمارات والسعودية وعمان واليمن وقطر والكويت والبحرين.

تحرير : ع ك

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