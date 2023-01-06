التجارة تؤكد استمرار احترازاتها للخزين الغذائي بعد موجة الامطار

2023/01/06 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن تنفيذ جولات تفقدية لمواقع الشركة ومركز مبيعات الحرية ومعمل الشاي لمتابعة الخزين الغذائي بعد موجة الامطار التي اجتاحت محافظات البلاد يوم الاربعاء الماضي.

وذكر إعلام وزارة التجارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة أعلنت عن تنفيذ ملاكاتها المتقدمة جولات تفقدية لمواقع الشركة مركز مبيعات الحرية ومعمل الشاي لمتابعة الخزين تحسبًا لاي طارئ بعد موجة الامطار التي اجتاحت محافظات البلاد يوم الاربعاء الماضي".

وأضاف أن "لجان متابعة خفراء الدفاع المدني مستمرة بعملها واجراء الزيارات لمواقع الشركة لمتابعة تواجد الخفراء المكلفين في مواقع مركز مبيعات (الكرخ - الحرية/ الامام علي - الرصافة - الصدر) كذلك زيارة مجمع مخازن الدباش ومعمل الشاي حيث تم تأشير التزام كل الخفراء بالتواجد في المواقع المذكورة".

تحرير: ر.



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