السوداني يصل إلى البصرة لافتتاح بطولة خليجي البصرة 25

2023/01/06 | 15:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إلى محافظة البصرة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “السوداني وصل إلى محافظة البصرة لافتتاح بطولة خليجي البصرة 25″.وتنطلق عصر اليوم بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة، فيما أكدت محافظة البصرة، يوم أمس الخميس، جاهزيتها فنياً […]

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