فازت بجائزة الابتكار.. تعرف إلى عربة الأطفال التي تقود نفسها على الطريق

2023/01/06 | 15:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت عربة الأطفال الذكية التي طورتها شركة Gluxkind الكندية الناشئة بجائزة الابتكار في معرض CES لعام 2023 الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

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