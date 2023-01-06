بالصور:متطوعون من المحافظات يقومون بتنظيف كورنيش شط العرب

2023/01/06 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع بطولة كأس الخليج في

البصرة...



انطلقت صباح الخميس ٥ يناير

حملة تنظيف كبرى في المدينة بمشاركة

اكثر من ٥٠ متطوعا من محافظات ميسان وذي

قار والبصرة لتنظيف كورنيش شط العرب

والمدينة القديمة (منا

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