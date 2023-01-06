أنس جابر إلى المربع الذهبي في أديلايد

2023/01/06 | 16:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت التونسية أنس جابر فوزا صعبا على الأوكرانية مارتا كوستيوك 7-6 (7/6) و7-5 لتتأهل إلى المربع الذهبي في بطولة أديلايد الأسترالية للتنس.

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