2023/01/06 | 16:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 يناير، 2023 بغداد/المسلة: وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجمعة، إلى محافظة البصرة...

ظهرت المقالة السوداني يصل البصرة لحضور افتتاح خليجي 25 أولاً على المسلة.

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