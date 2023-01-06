2023/01/06 | 16:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 يناير، 2023 بغداد/المسلة: اعتبرت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق (يونامي)،الجمعة، استضافة العراق لبطولة كأس...

ظهرت المقالة يونامي: نشارك العراق فرحته وتحمسه لاستضاقة خليجي 25 أولاً على المسلة.

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