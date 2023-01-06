استدعاء وزير العدل العراقي.. تصفية سياسية أم ترهيب للفاسدين؟

2023/01/06 | 16:25 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة لم تغب عنها الجرأة والغرابة والاستفهامات على حد سواء، وصف مراقبون للشأن العراقي قرار استقدام وزير العدل خالد شواني ومسؤول آخر في الوزارة بالخطوة الشكلية وبأنها ربما تهدف للتصفية السياسية.

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