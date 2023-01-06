2023/01/06 | 16:35 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ الديوانية يهنئ الجيش العراقي بذكرى تأسيسه الثانية بعد المائة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/06 | 16:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ الديوانية يهنئ الجيش العراقي بذكرى تأسيسه الثانية بعد المائة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ الديوانية يهنئ الجيش العراقي بذكرى تأسيسه الثانية بعد المائة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).