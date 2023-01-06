‏البنك المركزي: مبادرة القروض السكنية مستمرة ولا يوجد أي توجه لإيقافها

2023/01/06 | 16:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، إيقاف قروض مبادرة السكن.

وقال مستشار البنك المركزي إحسان شمران الياسري لوكالة الأنباء الرسمية، إن "مبادرة القروض السكنية المقدمة من البنك المركزي إلى صندوق الإسكان لغرض البناء والمصرف العقاري لغرض الشراء مستمرة".

وأضاف أنه "لا يوجد أي توجه من قبل البنك المركزي لإيقاف هذه المبادرة، وكذلك الأمر لقروض مصرفي الزراعي والصناعي".

وكانت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت في وقت سابق أنباءً عن إيقاف البنك المركزي العراقي مبادرة قروض الإسكان.

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