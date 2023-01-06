أب مسن لسبع بنات يوجه رسالة

2023/01/06 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه رجل مسن، مناشدة عبر (بغداد اليوم)، اليوم الجمعة، الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، لمساعدته في الشمول براتب الرعاية الاجتماعية.

وذكر المواطن الطاعن بالسن، نصير سامي حسن، من سكنة قضاء ابي غريب في مقطع فيديو لـ (بغداد اليوم): "انا اب لـ 7 بنات واناشد وزير العمل ان يقدم لي يد العون في الشمول براتب الرعاية الاجتماعية ".

ويسجل العراق أرقاما مرتفعة في الفقر والبطالة، رغم أن إحصائيات أولية أصدرتها وزارة النفط، أظهرت أن عائدات عام 2022 النفطية في العراق تخطت 115 مليار دولار، وهي الأعلى منذ التراجع الكبير في أسعار النفط خلال فترة انتشار كورونا.

تحرير : ع.



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