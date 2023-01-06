2023/01/06 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

وصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني انفانتينو، اليوم الجمعة، الى مطار البصرة لحضور حفل افتتاح خليجي 25.⁩

وقال مدير مطار البصرة الدولي عبد الحسين محسن لـ(بغداد اليوم)، إن"رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وعدد من السفراء العراقيين والعرب وصلوا الى محافظة البصرة من أجل حضور مباراة كأس الخليج العربي بنسخته 25".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان الى مطار البصرة لحضور حفل افتتاح خليجي 25.

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