اقتصادي يرجح وصول سعر برميل النفط الى 100 دولار للبرميل

2023/01/06 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني، وصول سعر برميل النفط الى عتبة الـ 100 دولار خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع حدة التوتر بين معسكري الشرق والغرب ودخول بيلاروسيا على خط المواجهة في الازمة الاوكرانية.

وقال الكناني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الحكومة حددت سعر النفط في الموازنة بـ 75 دولار وهذا الرقم يعني ان العراق يصدر 4 ملايين و650 ألف برميل نفط يوميا لتحقيق الايراد للموازنة”.

واضاف ان “الايراد السنوي للعراق يفترض ان يكون 127 مليار دولار في حال تحديد سعر برميل النفط بـ 75 دولار في حين ان النفط المباع حاليا يتجاوز سعره الـ 80 دولارا للبرميل”.

وبين ان “الاشهر القادمة قد تشهد ارتفاع سعر النفط ليصل البرميل الى 100 دولار خصوصا مع دخول بيلاروسيا على خط الازمة الروسية الاوكرانية وارتفاع حدة التوتر بين العسكريين الشرقي والغربي”.

ولفت الى ان “انسحاب الامارات من اوبك يؤكد سعيها لبيع النفط بالسعر الذي تجده مناسبا لنفسها، والابتعاد عن محددات اوبك في اسعار النفط”.

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