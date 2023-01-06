الصحة: سنصدر قريباً تقيدات وتعليمات جديدة على الوافدين من الصين

2023/01/06 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، عن قرب إصدارها تعليمات جديدة بخصوص الوافدين من الصين.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”:”سنصدر تعليمات وتقيدات جديدة الأسبوع المقبل تخص الوافدين من الصين بعد عودة تفشي فيروس كورونا فيها”.

وأكد الحلفي، أن “الوضع الوبائي بالعراق جيد حتى الآن ولا توجد خطورة”.

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