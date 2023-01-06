الشيخ حمودي:لولا تضحيات العراقيين لما احتضنا خليجي 25

2023/01/06 | 16:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، إن احتضان العراق لبطولة كأس الخليج لم يكن متاحاً لولا تضحيات العراقيين.وذكر بيان لمكتب حمودي تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إنه “مجددا […]

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