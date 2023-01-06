2023/01/06 | 16:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، في طريقها لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ تشرين الثاني مع تراجع العقود الآجلة للغاز الطبيعي وصدور بيانات اقتصادية إيجابية فيما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم في منطقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع الاسهم الاوربية مع تراجع الغاز الطبيعي المركز الخبري الوطني.

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