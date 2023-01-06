البطولة تعود إلى العراق بعد 44 عاما..

2023/01/06 | 17:12 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق اليوم في مدينة البصرة النسخة الـ25 من كأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي تستمر حتى 19 يناير/كانون الثاني الحالي بمشاركة 8 منتخبات، وسط اهتمام رسمي وشعبي كبير بالبطولة.

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