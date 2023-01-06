2023/01/06 | 17:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: R6pJaSAXkxo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | امتلاء مدرجات ملعب جذع النخلة بالمشجعين قبيل انطلاق بطولة خليجي 25 في البصرة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | امتلاء مدرجات ملعب جذع النخلة بالمشجعين قبيل انطلاق بطولة خليجي 25 في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).