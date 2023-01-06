2023/01/06 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن الجيش العراقي يحتل المرتبة الرابعة من بين ترتيب الجيوش العربية، وفي المرتبة 34 دوليا.

وقال رسول في اتصال هاتفي خلال لقاء متلفز، تابعته (بغداد اليوم) إنه "في آخر استطلاع تمكن الجيش من الحصول على المرتبة الرابعة عربيا و34 دوليا".

وأردف: "طموحنا أن يستكمل الجيش تستكمل كل قدراته بمجالي التسليح والتدريب".

وأكد أن "لدى الجيش القدرة على ردع أي اعتداء على الأراضي العراقية"، مشيرا إلى أن "الجيش يلاحق بقايا فلول داعش حتى استئصالها بشكل تام من الأراضي العراقية".

ويصادف اليوم (6 كانون) الذكرى 102 لتأسيس الجيش العراقي (1921) وهو عطلة رسمية.

تحرير: غ.



ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسول يحدد ترتيب الجيش العراقي عربيا ودوليا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسول يحدد ترتيب الجيش العراقي عربيا ودوليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).