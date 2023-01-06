بعد معلومات عن

2023/01/06 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اظهرت مشاهد مصورة اقتحام المئات من الجماهير المتكدسة امام بوابات ملعب جذع النخلة في البصرة قبل ساعة من موعد انطلاق افتتاح بطولة خليجي 25 في البصرة.

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم) تجمهر مئات المشجعين والجماهير المتحمسة لحضور حفل افتتاح بطولة خليجي 25 في ملعب جذع النخلة قبل ان يتمكن العديد منهم من اقتحام البوابة الرئيسية.

وأكدت مصادر من محافظة البصرة ان فتح بوابات الملعب لدخول الجماهير تأخر بالرغم من أنه كان من المفترض ان يتم فتحها منذ الساعة 2 ظهرًا، لتجنب حدوث تكدس وزخم على بوابات الدخول.

ومن المؤمل ان ينطلق حفل افتتاح بطولة خليجي 25 في تمام الساعة السادسة مساءً.

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