"بالروح بالدم نفديك يا عراق".. عدسة بغداد اليوم تنقل الاجواء في ملعب جذع النخلة

2023/01/06 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -البصرة

تنقل عدسة (بغداد اليوم) الأجواء داخل ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة.

حيث تظهر هتافات الجمهور الحاضر في الملعب وهم يرددون "بالروح بالدم نفديك يا عراق".

ومن المؤمل ان ينطلق حفل افتتاح بطولة خليجي 25 في تمام الساعة السادسة مساءً.

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