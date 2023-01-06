ما احتمالية ظهور سلالة جديدة من “كورونا”؟

2023/01/06 | 17:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال الخبير الروسي المتخصص في الأمراض المعدية، سيرغي فوزنيسينسكي، إن احتمال ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا يمكنها أن تحل محل أوميكرون ضعيف، لكن لا يمكن استبعاد ذلك.ونقلت وكالة “نوفوستي” عن فوزنيسينسكي، وهو أيضا أستاذ في قسم الأمراض المعدية بجامعة الصداقة، أنه “من الناحية النظرية قد تظهر بعض السلالات الأخرى التي ستحل […]

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