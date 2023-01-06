الشرطة الإسرائيلية تتحرك بعد فيديو المقبرة المسيحية في القدس

2023/01/06 | 17:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، اعتقال شخصين مشتبه بهما في حادثة تخريب عدد من القبور في مقبرة مسيحية في القدس.

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