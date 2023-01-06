مصدر رسمي لـ المسلة: وزير العدل حقق شخصيا في انباء اغتصاب الأحداث.. ولا صحة لهذا المعلومات

2023/01/06 | 17:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كذب مصدر رفيع في وزارة العدل، الجمعة 6 كانون الثاني 2023،...

ظهرت المقالة مصدر رسمي لـ المسلة: وزير العدل حقق شخصيا في انباء اغتصاب الأحداث..



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