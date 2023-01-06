إنفانتينو يصل إلى البصرة لحضور حفل افتتاح

2023/01/06 | 18:03 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (Getty)

وصل السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجمعة، إلى البصرة لحضور حفل افتتاح بطولة "خليجي 25"، الذي سيسبق المواجهة الأولى في المسابقة، التي ستجمع منتخب العراق صاحب الأرض بنظيره العماني اليوم الجمعة.

وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن "رئيس فيفا وصل إلى البصرة لحضور حفل افتتاح خليجي 25"، مشيرة إلى أن رئيس اتحاد الكرة العربي عدنان درجال كان في استقباله.

وتنطلق بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة، الجمعة، بمشاركة 8 منتخبات، هي العراق والإمارات والسعودية وعمان واليمن وقطر والكويت والبحرين، موزعة على مجموعتين.

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وستقام مباريات المجموعة الأولى على ملعب البصرة الدولي، ومباريات المجموعة الثانية على استاد الميناء.

وسيقص منتخب العراق شريط بطولة "خليجي 25" بمواجهة نظيره العماني، الجمعة، على استاد البصرة الدولي، على أن تقام المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى أيضاً في اليوم ذاته بين المنتخبين السعودي واليمني.

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