تشكيلة المنتخب الوطني في مواجهة عمان بافتتاح خليجي 25

2023/01/06 | 18:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة “تقدم” الاخبارية تشكيلة المنتخب الوطني الرسمية في مواجهة عمان بافتتاح خليجي 25.

جلال حسن 1مصطفى ناظم 4علي فائز 5حسين عمار 17ضرغام اسماعيل 15أمجد عطوان 14أمير العماري 16إبراهيم بايش 8حسين جبار 20حسين علي 7أيمن حسين 18

الاحتياط

فهد طالب 1أحمد باسل 22الأي فاضل 6زيد تحسين 3مناف يونس 2محمد علي عبود 19حسن عبد الكريم 10شيركو كريم 11علاء عباس 9أسو رستم 21مؤمل عبد الرضا 23ريوان امين 13

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