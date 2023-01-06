مجلس الخدمة يوجه دعوة لهذه الفئة: قدموا طلبات التعيين قبل إغلاق الاستمارة

2023/01/06 | 18:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

دعا مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الجمعة، المشمولين بقانوني 59-67 لتقديم طلبات تعيينهم قبل إغلاق الاستمارة.

وقال المجلس في بيان، إنه "يدعو الذوات المشمولين بقانوني 59 و67 من الأوائل وحملة الشهادات الذين يملكون كودا فعالا لا يتضمن قيدا يمنعهم من التعيين وفقا لنتائج التقاطع الوظيفي التي أقرّها ديوان الرقابة المالية، يدعوهم لتقديم طلبات التعيين قبل انتهاء مدة التقديم التي أقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم الإثنين 16 كانون الثاني 2023، على أن يُرفق مع الطلب الوثائق والمتطلبات المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للمجلس جميعها".

وأضاف البيان، أن "الدرجات كافية لإشغال الوظائف وحسب القيود المعلن عنها والتي بلغت أكثر من 74 ألف قيد".

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