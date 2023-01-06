2023/01/06 | 18:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dVHMyFyzL8g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. ملعب جذع النخلة يكتظ بالحضور قبل ساعة من حفل افتتاح النسخة الـ25 لبطولة كأس الخليج) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر.. ملعب جذع النخلة يكتظ بالحضور قبل ساعة من حفل افتتاح النسخة الـ25 لبطولة كأس الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).