2023/01/06 | 18:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. رئيس إقليم كوردستان يصل إلى البصرة مع الوفد المرافق له) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 9KKP306kgmg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. رئيس إقليم كوردستان يصل إلى البصرة مع الوفد المرافق له) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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