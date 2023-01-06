بث مباشر لفعاليات افتتاح بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة

2023/01/06 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرةبث مباشر لفعاليات افتتاح بطولة خليجي 25 في محافظة البصرةاضغط هنـــــــــــــــــا للمشاهدة

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