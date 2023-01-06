السوداني يعلن انطلاقة خليجي 25 بالبصرة

2023/01/06 | 18:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة، وعلى أرض ملعب البصرة الدولي انطلاق بطولة خليجي 25.

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